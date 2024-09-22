Ένας 13χρονος μαθητής, που βρισκόταν μόνος στο σπίτι του στου Ζωγράφου, έζησε στιγμές πανικού όταν άγνωστος τον κάλεσε, προσποιούμενος τον αστυνομικό. Ο άγνωστος ισχυρίστηκε ότι η μητέρα του είχε προκαλέσει σοβαρό τροχαίο ατύχημα, τραυματίζοντας ένα παιδί, και του ζήτησε χρήματα για να μην καταλήξει η γυναίκα στη φυλακή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η μητέρα του 13χρονου περιγράφει την κατάσταση: «Του λέει η μαμά πέρασε με κόκκινο, χτύπησε ένα κοριτσάκι που θα κάνει εγχείριση και, για να μην μπει φυλακή, πρέπει να μαζέψεις λεφτά. Του ζήτησαν 70.000 ευρώ, το παιδί πανικοβλήθηκε».

Υπό τις οδηγίες του απατεώνα, ο 13χρονος συγκέντρωσε 2.500 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και ρολόγια συνολικής αξίας 2.000 ευρώ, τα έβαλε σε μια σακούλα και την πέταξε από το μπαλκόνι του σπιτιού του. Οι απατεώνες πήραν τη σακούλα και εξαφανίστηκαν.

Λίγη ώρα αργότερα, ο δράστης κάλεσε ξανά τον ανήλικο, απαιτώντας περισσότερα χρήματα. Όταν η μητέρα του είχε πλέον επιστρέψει στο σπίτι, συμφώνησαν να παραδώσουν μια νέα σακούλα με κοσμήματα. Το ραντεβού κλείστηκε στην περιοχή της Ομόνοιας, όπου η αστυνομία είχε ήδη στήσει παγίδα.

Σύμφωνα με τη μητέρα του αγοριού, «άφησε ο μικρός το σακίδιο. Η αστυνομία ήταν εκεί. Μόλις το πήρε μια γυναίκα και πήγε να φύγει με ταξί, τη συλλάμβανε».

Η αστυνομία συνέλαβε τη 67χρονη γυναίκα από τη Βουλγαρία τη στιγμή που παραλάμβανε τη σακούλα. Το τελευταίο διάστημα, οι τηλεφωνικές απάτες παρουσιάζουν έξαρση και οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

