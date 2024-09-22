Η ΕΛΑΣ προχώρησε στην εξιχνίαση επίθεσης με πολεμικό τυφέκιο, σε βάρος Αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ στην περιοχή της Νέας Ιωνίας το 2014.

Για την υπόθεση συνελήφθη, δυνάμει σχετικού εντάλματος, ένας 41χρονος , ο οποίος εντοπίστηκε κατόπιν συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, την Πέμπτη στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, το Νοέμβριο του 2014, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν δύο άτομα να επιβαίνουν σε μοτοσικλέτα και, προκειμένου να αποφύγουν τον έλεγχο, ανέπτυξαν ταχύτητα. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης που ακολούθησε, ο συνεπιβάτης πυροβόλησε σε βάρος των αστυνομικών πέντε φορές με πολεμικό τυφέκιο, το οποίο είχε κρυμμένο στο εσωτερικό του μπουφάν του.

Στη συνέχεια, η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και ο συνεπιβάτης κατάφερε να διαφύγει, ενώ συνελήφθη ο 43χρονος συνεργός του και οδηγός της μοτοσικλέτας.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον χώρο κατασχέθηκε εξοπλισμός μοτοσικλέτας (κράνος μοτοσικλετιστή, ζεύγος γαντιών και κουκούλα τύπου full-face, τα οποία έφεραν επικολλημένα τμήματα ταινίας) καθώς και πολεμικό τυφέκιο με φυσίγγιο στη θαλάμη και γεμιστήρα με 23 φυσίγγια.

Για την υπόθεση είχε σχηματισθεί δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία από ιδιαίτερα επικίνδυνους δράστες, καθώς και παράβαση του νόμου περί όπλων, η οποία είχε υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή το 2014.

Από την επακόλουθη συλλογή και αξιολόγηση νεότερων πληροφοριών, διακριβώθηκε ότι συνεπιβάτης στη μοτοσικλέτα ήταν ο 41χρονος και σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του κατασχέθηκε πλήθος ψηφιακών πειστηρίων, ενώ η εργαστηριακή εξέταση βιολογικού υλικού, το οποίο ελήφθη από τον 41χρονο με διάταξη του αρμόδιου Ανακριτή, κατέδειξε ότι πρόκειται για το αναζητούμενο άτομο.

Επισημαίνεται ότι ο 41χρονος είχε απασχολήσει ξανά στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα και στη συνέχεια σε ανακριτή, απ' όπου έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί.

Πηγή: skai.gr

