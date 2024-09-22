Παπαστεργίου στο ΣΚΑΪ 100,3 για τις 1.000 κάμερες στους δρόμους: Τι θα ισχύει - Πώς θα λειτουργούν

Για το νέο ψηφιακό σύστημα για την οδική ασφάλεια με 1.000 κάμερες που έχει ετοιμάσει η κυβέρνηση στην Αττική, και παρουσίασε σήμερα η Καθημερινή, μίλησε στο ΣΚΑΪ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Ειδικότερα, τόνισε ότι η τροχαία θα προσδιορίζει το που θα μπουν οι κάμερες και ένας ιδιωτικός φορέας θα έχει τη λειτουργία του τεχνικού συστήματος

Στη συνεχεία, είπε ότι ένας ευέλικτος φορέας του δημοσίου θα βεβαιώνει τις κλήσεις και θα αναλάβει την είσπραξη του προστίμου. Οι κάμερες θα βγάζουν μια σειρά από φωτογραφίες των οχημάτων που παραβιάζουν τον ΚΟΚ και από την τροχαία θα γίνεται ο έλεγχος της παράβασης

Όπως εξήγησε ο υπουργός ο πολίτης θα παραλαμβάνει την κλήση στο κινητό του ή στο email. Οι ενστάσεις των πολιτών θα γίνονται ψηφιακά



Πηγή: skai.gr

