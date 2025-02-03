Ένοχους έκρινε το δικαστήριο τους τρεις αστυνομικούς για τον ξυλοδαρμό του Βασίλη Μάγγου.

Η εκδίκαση της υπόθεσης ολοκληρώθηκε σήμερα στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, μετά από τρεις συνεδριάσεις.

Οι τρεις αστυνομικοί κρίθηκαν ένοχοι για την πράξη της επικίνδυνης σωματικής βλάβης από κοινού, έξω από τα δικαστήρια του Βόλου, το καλοκαίρι του 2020, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Η Εισαγγελέας της έδρας πρότεινε για τον πρώτο και δεύτερο κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης 10 μηνών και για τον τρίτο κατηγορούμενο 8 μηνών, ενώ το δικαστήριο αποφάσισε ποινή φυλάκισης 2 ετών για τον κάθε ένα από τους 3 κατηγορούμενους με τριετή αναστολή. Ως ελαφρυντικό αναγνωρίστηκε μόνο ο πρότερος έντιμος βίος.

Με την ανακοίνωση της απόφασης ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου ξέσπασε σε φωνές: “Είστε ένοχοι”, ενώ το συγκεντρωμένο πλήθος φώναζε στο προαύλιο των δικαστηρίων “Βασίλη Μάγγο ποτέ δεν σε ξεχνάμε”.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης ο Γιάννης Μάγγος, πατέρας του Βασίλη φώναξε στην αίθουσα “ένοχοι οι βασανιστές του Βασίλη”, ενώ αλληλέγγυοι αποχωρώντας από το Δικαστήριο, πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο του Βόλου.

Πηγή: skai.gr

