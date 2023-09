Δωρεάν η παροχή νερού και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί για τον Σεπτέμβριο στον Βόλο Ελλάδα 12:43, 19.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Η απόφαση αυτή υπαγορεύεται από την ανάγκη στήριξης εκατοντάδων συμπολιτών που δοκιμάζονται από τις συνέπειες της κακοκαιρίας και εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των μέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων που λαμβάνει η Δημοτική Αρχή», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Μείζονος Βόλου