Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που εντοπίστηκε απανθρακωμένος σε αμάξι στη Βοιωτία την περασμένη Παρασκευή (7/11).

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για ένα άνδρα 27 ετών, αλβανικής καταγωγής, που είχε δηλωθεί αγνοούμενος.

Υπενθυμίζεται πως το όχημα στο οποίο εντοπίστηκε η απανθρακωμένη σορός του άνδρα βρέθηκε σε εξαιρετικά απομονωμένο σημείο, προσβάσιμο μόνο από αγροτικό δρόμο σε κακή κατάσταση. Μάλιστα, το όχημα, φέρεται να είχε κλαπεί από περιοχή της Αττικής και είχε πλαστές πινακίδες.

Το φρικτό εύρημα αποκαλύφθηκε όταν κυνηγός που περνούσε τυχαία από την περιοχή αντιλήφθηκε το καμένο όχημα και ειδοποίησε την Αστυνομία. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι μέσα στο όχημα υπήρχε απανθρακωμένος άνθρωπος, ενώ στο εσωτερικό βρέθηκαν και χειροπέδες.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, είχε αναφέρει μιλώντας στην ΕΡΤ ότι το όχημα έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου θα γινόταν συλλογή στοιχείων για τον εντοπισμό DNA και αποτυπωμάτων, ενώ παράλληλα γινόταν προσπάθεια να ταυτοποιηθεί η σορός, μια διαδικασία ιδιαίτερα δύσκολη λόγω του βαθμού απανθράκωσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.