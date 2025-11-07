Σκούρτα Βοιωτίας: Βρέθηκε απανθρακωμένος άνδρας και με χειροπέδες μέσα σε αυτοκίνητο

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ελληνικό FBI) για τον απανθρακωμένο άνδρα, στα Σκούρτα Βοιωτίας.
Ο άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου στο οποίο εντοπίστηκαν και χειροπέδες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός του είναι τελείως απανθρακωμένη και δεν έχει ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής.
Το καμένο όχημα εντόπισε σήμερα το απόγευμα ένας κυνηγός και κάλεσε τις Αρχές. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι ο θάνατος του άνδρα, έχει επέλθει εδώ και κάποιες ημέρες.
Όσον αφορά το όχημα, φέρεται να είχε κλαπεί από περιοχή της Αττικής και είχε πλαστές πινακίδες.
