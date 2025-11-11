Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η πανελλαδική κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων στην Αθήνα. Οι διαδηλωτές, που συγκεντρώθηκαν από νωρίς το πρωί στην πλατεία Καραϊσκάκη στο Μεταξουργείο, πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πρόκειται για μια «εθνική συγκέντρωση», όπως τη χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), Παύλος Σατολιάς, με αγρότες «από την Κρήτη μέχρι τον Έβρο».

«Ο αγροτικός κόσμος της χώρας σήμερα διεκδικεί τα δικαιώματά του. Είναι ανεπίτρεπτο, επειδή κάποιοι επιτήδειοι έβαλαν χέρι στα χρήματά μας, να μένουν σε ομηρία και απλήρωτοι 600.000 οικογένειες. Γι' αυτό έχει δημιουργηθεί μεγάλη ανισορροπία στην τοπική οικονομία στην ύπαιθρο», δήλωσε ο κ. Σατολιάς.

Ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ έκανε λόγο για διπλή αποτυχία της κυβέρνησης: «Δεύτερον, οι ζωονόσοι έχουν εξαπλωθεί και τινάζουν την κτηνοτροφία στα θεμέλια, με τρομερές συνέπειες αν εξελιχθούν. Εδώ η κυβέρνηση και στα δύο αυτά απέτυχε».

Οι αγρότες θα επιδώσουν ψήφισμα στον υπουργό και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, «γιατί από εκεί ξεκινούν όλα», ενώ αργότερα η συντονιστική επιτροπή θα συναντηθεί με τον Υπουργό Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη.

Ο κ. Σατολιάς εξέφρασε την ανησυχία του και για τις μελλοντικές πληρωμές, καταγγέλλοντας ότι από τα 180 εκατ. που υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, έχουν δοθεί μόνο 56, ενώ «φοβούμαστε και οι επόμενες πληρωμές, και ενόψει του monitoring, που έχει 'κιτρινίσει' 350.000 αγροτεμάχια, δεν θα έχουμε καλές πληρωμές».

Τέλος, προειδοποίησε ότι οι αγρότες είναι έτοιμοι για κλιμάκωση: «Η σημερινή συγκέντρωση είναι μια αφετηρία κινητοποιήσεων, που το επόμενο διάστημα θα εξελιχθεί... και θα κλιμακωθούν. Διεκδικούμε να πάμε στα χωράφια, στους στάβλους, όχι να είμαστε στους δρόμους. Αν λυθούν τα προβλήματα, να 'στε σίγουροι ότι θα πάμε εκεί που ανήκουμε», κατέληξε.

Μετά το συλλαλητήριο έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ακολουθεί πορεία και παράσταση διαμαρτυρίας προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ αναμένονται αυξημένα μέτρα της Τροχαίας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Στη συνέχεια Αντιπροσωπεία των αγροτών θα επιδώσει ψήφισμα με τα αιτήματα τους στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οριστικές αποφάσεις για τη συνέχιση ή μη των κινητοποιήσεων θα ληφθούν στην πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια, στις 23 Νοεμβρίου.

Οι παραγωγοί διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος παραγωγής, τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των επιδοτήσεων αλλά και τις συνέπειες από την ευλογιά των προβάτων. Η κινητοποίηση ξεκινά με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ θα ακολουθήσει παράσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δείτε φωτογραφίες

«Ιερός αγώνας για την επιβίωσή μας»

Ο Δημήτρης Καμπούρης, πρώην πρόεδρος και νυν αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ) από τη Χαλκιδική, δήλωσε:

​«Βρισκόμαστε εδώ για το σημερινό συλλαλητήριο, το πανελλαδικό, πανκτηνοτροφικό και παναγροτικό. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου εκεί θα γίνει παράσταση διαμαρτυρίας και στη συνέχεια θα πάμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για να διαμαρτυρηθούμε για όσα έγιναν αλλά και για τις καθυστερήσεις των πληρωμών», ανέφερε.

Όπως τόνισε ο κ. Καμπούρης, οι αγρότες έχουν προγραμματισμένο ραντεβού με τον Υπουργό Οικονομικών. «Έχουμε ραντεβού με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χατζηδάκη, στις 3:30 η ώρα. Θα καταθέσουμε υπομνήματα και στους υπουργούς μας, αλλά κυρίως στον κύριο Χατζηδάκη, από τον οποίον περιμένουμε να δεσμευτεί. Μέχρι τώρα ακούμε για πληρωμές και πληρωμές δεν βλέπουμε».

«Ο κόσμος έχει αγανακτήσει, έχει φτάσει στα όριά του, δεν αντέχει άλλο. Είναι ένας αγώνας ιερός, αγώνας επιβίωσης, και πρέπει άμεσα τα χρήματα που μας χρωστούν από πέρυσι ακόμα, αλλά και τώρα, να δοθούν, διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε το χειμώνα», κατέληξε.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Στο μεταξύ σε εξέλιξη είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι πραγματοποίησαν προσυγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη και στη συνέχεια πραγματοποιούν πορεία προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Λόγω της συγκέντρωσης και της επικείμενης πορείας πραγματοποιούνται ρυθμίσεις στις οδούς Καρόλου, Μάρνη, Αχαρνών, Λιοσίων, Δομοκού και σε παρακείμενες οδούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.