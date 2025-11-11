Καθίζηση του οδοστρώματος προκάλεσε θραύση αγωγού της ΕΥΔΑΠ στην περιοχή της Βουλιαγμένης.

Το περιστατικό έγινε επί της Αθηνάς, στο ύψος των οδών Άρεως και Δήμητρας, και ανάγκασε την Τροχαία να κλείσει αρχικά δύο λωρίδες στο ρεύμα προς Πειραιά. Τα συνεργεία που βρίσκονται στο σημείο αρχικά έκλεισαν την τρύπα στη μεσαία λωρίδα και στη συνέχεια επικεντρώθηκαν στην αντιμετώπιση της βλάβης που προκάλεσε τη θραύση του αγωγού και τη διαρροή υδάτων.

Δείτε βίντεο:

Πηγή: skai.gr

