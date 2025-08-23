Για τον χαμό του 4χρονου κοριτσιού σε πισίνα στους Παξούς, τοποθετήθηκε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο δήμαρχος του νησιού, Σπύρος Βλαχόπουλος, ο οποίος έκανε λόγο για ένα «τραγικό περιστατικό».

«Ένα κοριτσάκι ηλικίας περίπου 4 ετών διέφυγε από ό,τι φαίνεται της προοσοχής των γονιών του, βγήκε έξω από το σπίτι. Περίπου στα 300 μέτρα υπήρχε μια βίλα με πισίνα, το παιδί πήγε εκεί προφανώς για να παίξει στην πισίνα και δυστυχώς ακολούθησε ό,τι ακολούθησε», όπως ανέφερε. «Έπεσε στο νερό, δεν το αντιλήφθηκε κάποιος. Προσπάθησαν οι αστυνομικοί που έψαχναν να το βρουν με ΚΑΡΠΑ, αλλά ήταν πολλή ώρα που είχε πέσει στο νερό».

Ερωτηθείς για τους γονείς του κοριτσιού, ο κ. Βλαχόπουλος δήλωσε πως γύρω στις 4 το μεσημέρι αντιλήφθηκαν πως αυτό έλειπε, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί όλη η γειτονιά. «Τελικά γείτονας το βρήκε το παιδί περίπου στις 16:50, πράγμα που σημαίνει ότι το παιδί αγνοούνταν για περίπου 1 ώρα».

«Η μεγάλη ατυχία είναι ότι στη βίλα υπήρχε κόσμος, δεν ήταν ακατοίκητη. Δυστυχώς όμως κανείς δεν ήταν σε σημείο τέτοιο, που να καταλάβει ότι το παιδί έπεσε στο νερό και να μπορούσε να βοηθήσει

