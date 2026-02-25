Σημαντικά στοιχεία για τον σωλήνα προπανίου από τον οποίο σημειώθηκε η διαρροή που οδήγησε στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα αποκαλύπτει το πόρισμα του αρμόδιου εργαστηρίου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Σχεδόν δύο βδομάδες από την ώρα που πήρε στα χέρια του τον διαβρωμένο σωλήνα 7,5 μέτρων, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έκλεισε τον φάκελο του πορίσματος και τον έστειλε αρμοδίως στις δικαστικές Αρχές.

Στο πόρισμα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία μετά τον ενδελεχή έλεγχο του επίμαχου τμήματος, που φέρεται να έχει οπές μικρότερου και μεγαλύτερου βάθους σε όλο το μήκος του και οι οποίες ελέγχθηκαν και από το μικροσκόπιο στα εργαστήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Ο σωλήνας έχει τρυπήσει σε πολλά σημεία, περίπου σε 7,5 μέτρα μήκος.

Στο πόρισμα, επισημαίνεται η λάθος εγκατάσταση του σωλήνα, και το ότι τοποθετήθηκε υπόγεια, χωρίς άμμο, χωρίς πίσσα και χωρίς την απαραίτητη αντιδιαβρωτική προστασία ωστόσο, επιλέχθηκε το σωστό υλικό, το μέταλλο χάλυβας.

Εκτιμάται ότι διαβρώνονταν κάθε χρόνο, αρχής γενομένης από την πρώτη στιγμή της υπογειοποίησής του, με ρυθμό διάβρωσης που υπολογίζεται σε περίπου 0,3 χιλιοστά τον χρόνο, με αρχικό πάχος της σωλήνωσης στα 2,7 χιλιοστά.

Ο επιτόπιος έλεγχος και η δυναμική πρόσκρουσης θα μπορούσε να συμβάλει στην αποφυγή αυτού του δυστυχήματος, αν καταλάβαιναν από νωρίς τη διαρροή προπανίου.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο υπογειοποιημένων σωλήνων, πρέπει να δοκιμάζεται η υπογειοποίηση κάθε πέντε χρόνια και να ελέγχεται αυτό το σημείο. Αν γίνονταν όλα αυτά, το δυστύχημα θα είχε αποφευχθεί όλο αυτό.

Το έγγραφο του ΕΜΠ αναμένεται να φτάσει στα χέρια της ΔΑΕΕ και κατ’ επέκταση στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση, στα Τρίκαλα.





