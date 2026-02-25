Μετά την μήνυση που κατέθεσε η οικογένεια του βρέφους πέντε μηνών, η παιδίατρος η οποία απουσίαζε παρά το ότι εφημέρευε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, τέθηκε σε αναστολή άσκησης καθηκόντων, μέχρι την ολοκλήρωση της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

Θυμίζουμε πως το Σάββατο, 21/2, λίγο μετά τις 16:00 προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου «Άγιος Διονύσιος», εμπύρετο βρέφος, ηλικίας πέντε μηνών, το οποίο στη συνέχεια εισήχθη στην παιδιατρική κλινική, με διάγνωση για μηνιγγίτιδα.

Το βρέφος εκτιμήθηκε ιατρικά από την εφημερεύουσα καρδιολόγο επιμελήτρια Α’ και την αγροτική ιατρό καθώς και ιδιώτες παιδιάτρους που προσφέρθηκαν αυτοβούλως να βοηθήσουν. Με βάση την κλινική του εικόνα κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο ΠΓΝ Πατρών Παναγία η Βοήθεια όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η κατάσταση της υγείας του βρέφους είναι σταθερή και έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.