Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση διαρρηκτών στην Αττική - Πώς ξάφριζαν οικίες

Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση μελών εγκληματικής οργάνωσης που είχαν γίνει φόβος και ο τρόμος ιδιοκτητών σπιτιών σε διάφορες περιοχές της Αττικής φέρνει στο φως το skai.gr.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέπρατταν διαρρήξεις κυρίως μεσημβρινές ή βραδινές ώρες, χωρίς αυτό να αποκλείει και τις πρωινές ώρες, εφόσον βεβαιώνονταν ότι οι ένοικοι απουσιάζουν. Στη συνέχεια, αφού παραβίαζαν με λοστούς ή άλλα εργαλεία μπαλκονόπορτες, παράθυρα ή θύρες εισόδου, ερευνούσαν τους χώρους, αφαιρώντας χρηματικά ποσά, κοσμήματα και τιμαλφή μεγάλης αξίας.

Οι περιοχές που «χτυπούσαν» ήταν ο Κορυδαλλός, το Χαϊδάρι, η Νέα Μάκρη, ο Βαρνάβας, ο Ωρωπός, ο Διόνυσος, η Ανάβυσσος τα Καλύβια, η Ραφήνα, το Πόρτο Ράφτη, η Κερατέα, η Μαγούλα και η Ελευσίνα.

Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν κυρίως μισθωμένα οχήματα, ενώ για να μη γίνονται αντιληπτοί απενεργοποιούσαν συστήματα συναγερμού και παρακολούθησης χώρων, φροντίζοντας παράλληλα να λαμβάνουν μέτρα προστασίας που δεν θα αποκάλυπταν την ταυτότητά τους.

Στα «δίχτυα» των αντρών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έπεσαν τα 3 από τα 4 μέλη της μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας τελούν διακεκριμένες κλοπές τελεσθείσες με διάρρηξη, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση με συνολικό όφελος άνω των 120.000 ευρώ, πλαστογραφία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ληστεία, απείθεια και παράβαση των νόμων για τα ζώα, τα όπλα καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Συμφωνα με την ΕΛΑΣ, ενδεικτικό της αποφασιστικότητας και του θράσους τους αποτελεί ότι συνέχιζαν τη δράση τους ακόμη και όταν γίνονταν αντιληπτοί από ενοίκους, ενώ νάρκωναν κατοικίδια, προκειμένου να μην κάνουν θόρυβο και γίνουν αντιληπτοί, πραγματοποιούσαν κατοπτεύσεις οικιών κατά τη διάρκεια της ημέρας, και όταν γίνονταν αντιληπτοί από περίοικους προφασίζονταν ότι είναι κηπουροί, δεν δίσταζαν να προβούν ακόμα και σε ληστείες, προκειμένου να επιτύχουν το σκοπό τους, χρησιμοποιώντας αιχμηρά αντικείμενα (μαχαίρι) που έφεραν μαζί τους για να απειλήσουν και να ακινητοποιήσουν τα θύματά τους, σε περίπτωση που έρχονταν πρόσωπο με πρόσωπο μαζί τους.

