Εξαρθρώθηκε από την ΕΛΑΣ εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν ληστείες και διαρρήξεις σε οικίες, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση το πρωί της Πέμπτης (16/1) στην περιοχή των Άνω Λιοσίων.

Συνολικά συνελήφθησαν 3 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ακόμη ένα μέλος.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από την έρευνα πρόεκυψε ότι η συμμορία είχε ξεκινήσει την δράση της τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2024 και οι περιοχές όπου «χτυπούσαν» ήταν: Κορυδαλλός, Χαϊδάρι, Νέα Μάκρη, Βαρνάβας, Ωρωπός, Διόνυσος, Ανάβυσσος, Καλύβια, Ραφήνα, Πόρτο Ράφτη, Κερατέα, Μαγούλα και Ελευσίνα.

Τα μέλη της συμμορίας κατηγορούνται για - κατά περίπτωση- σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας τελούν διακεκριμένες κλοπές τελεσθείσες με διάρρηξη, κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση με συνολικό όφελος άνω των 120.000 ευρώ, πλαστογραφία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ληστεία, απείθεια και παράβαση των νόμων για τα ζώα, τα όπλα καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Πώς δρούσαν

Όπως επισημαίνεται από την Αστυνομία, πρόκειται για άτομα που συνδέονταν μεταξύ τους με φιλικούς και συγγενικούς δεσμούς, προσδίδοντας έτσι ισχυρή συνοχή στην οργάνωση. Για να πετύχουν τον σκοπό τους δρούσαν, έχοντας μεταξύ τους διακριτούς ρόλους (μίσθωση οχημάτων, κατόπτευση, διάρρηξη, επιτήρηση χώρων, οδηγός κ.λπ.) και επιλέγοντας προσεκτικά τους στόχους τους σε περιοχές που αποτελούνται κυρίως από εξοχικές κατοικίες και προσφέρουν εύκολη μετάβαση και γρήγορη διαφυγή.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέπρατταν διαρρήξεις κυρίως μεσημβρινές ή βραδινές ώρες, χωρίς αυτό να αποκλείει και τις πρωινές ώρες, εφόσον βεβαιώνονταν ότι οι ένοικοι απουσιάζουν.

Στη συνέχεια, αφού παραβίαζαν με λοστούς ή άλλα εργαλεία μπαλκονόπορτες, παράθυρα ή θύρες εισόδου, ερευνούσαν τους χώρους και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και τιμαλφή μεγάλης αξίας.

Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν κυρίως μισθωμένα οχήματα, ενώ για να μην γίνονται αντιληπτοί απενεργοποιούσαν συστήματα συναγερμού και παρακολούθησης χώρων, φροντίζοντας παράλληλα να λαμβάνουν μέτρα προστασίας που δεν θα αποκάλυπταν την ταυτότητά τους.

Μάλιστα, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας, ενδεικτικό της αποφασιστικότητας και του θράσους τους αποτελεί ότι:

• συνέχιζαν τη δράση τους ακόμη και όταν γίνονταν αντιληπτοί από ενοίκους, ενώ νάρκωναν κατοικίδια, προκειμένου να μην κάνουν θόρυβο και γίνουν αντιληπτοί,

• πραγματοποιούσαν κατοπτεύσεις οικιών κατά τη διάρκεια της ημέρας, και όταν γίνονταν αντιληπτοί από περίοικους προφασίζονταν ότι είναι κηπουροί,

• δεν δίσταζαν να προβούν ακόμα και σε ληστείες, προκειμένου να επιτύχουν το σκοπό τους, χρησιμοποιώντας αιχμηρά αντικείμενα (μαχαίρι) που έφεραν μαζί τους για να απειλήσουν και να ακινητοποιήσουν τα θύματά τους, σε περίπτωση που έρχονταν πρόσωπο με πρόσωπο μαζί τους.

Τέλος, από την οικονομική έρευνα που διενεργήθηκε, προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης ήταν άεργοι και επένδυαν μέρος των εσόδων τους από τις εγκληματικές δραστηριότητες στην απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, επιδιώκοντας τη νομιμοποίησή τους, αλλά και τη γενικότερη ενίσχυση της υποδομής και της απόδοσης της οργάνωσης όπως μέσω της αγοράς μεγάλων οχημάτων τύπου SUV, τα οποία χρησιμοποιούσαν ως επιχειρησιακά οχήματα.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• πλήθος κοσμημάτων, χρυσαφικών, μενταγιόν και αξεσουάρ,

• 17 επώνυμα ρολόγια χειρός,

• πλήθος ξένων χαρτονομισμάτων και ηλεκτρονικών συσκευών,

• πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων και αδειών κυκλοφορίας,

• πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων,

• πλήθος καρτών sim διαφόρων εταιρειών και πακέτα σύνδεσης κνητής τηλεφωνίας,

• 2 βιβλιάρια καταθέσεων και αποδείξεις, διαφόρων ποσών,

• 4 οχήματα (3 τα οποία οδηγούσαν μέλη της οργάνωσης, ως αποκτηθέντα από έσοδα της εγκληματικής τους δραστηριότητας και ένα ως επιχειρησιακό όχημα της οργάνωσης),

• πλαστικό πιστόλι τύπου ρέπλικα,

• 4 φυσίγγια και 5 κυνηγετικά φυσίγγια,

• μαχαίρι τύπου σουγιά, συνολικού μήκους είκοσι εκατοστών,

• τηλεόραση,

• 16 κινητά τηλέφωνα,

• κλειδιά αυτοκινήτων,

• ενδύματα και υποδήματα που φορούσαν κατά την τέλεση των κλοπών,

• προσωποποιημένα έγγραφα,

• συσκευή κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης καμερών ασφαλείας

• το χρηματικό ποσό των 550 ευρώ.

Οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατ' επανάληψη για παρόμοια αδικήματα στο παρελθόν, ενώ έχουν καταδικαστεί πολλές φορές και σε βάρος τους έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Πηγή: skai.gr

