Της Έλενας Γαλάρη

Στις 7 Μαρτίου 2025 θα καθίσουν στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση της Novartis σε βάρος των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση.

Συνολικά 21 μηνύσεις είχαν υποβάλει σε βάρος τους πολιτικά πρόσωπα κατά των δύο μέχρι πρότινος προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Novartis, οι οποίες ανασύρθηκαν από το αρχείο, μετά τον αποχαρακτηρισμό τους ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος από την Οικονομική Εισαγγελία.

Οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες θα καθίσουν στο εδώλιο, αντιμέτωποι με δεκάδες μηνύσεις που είχαν υποβάλει σε βάρος τους πολιτικά πρόσωπα, κατηγορώντας τους ότι τους ενέπλεξαν ψευδώς στην υπόθεση χρηματισμού της φαρμακευτικής εταιρίας Novartis.

Το προηγούμενο διάστημα είχαν περάσει το κατώφλι πταισματοδίκη προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις, έπειτα από παραγγελία των εισαγγελέων που χειρίστηκαν τις μηνύσεις που υποβλήθηκαν σε βάρος τους από πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων, ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες, ενώ ο ένας εξ αυτών επέμεινε στην ακυρότητα της διαδικασίας.

Ο ποινικός έλεγχος των μαρτύρων με τις κωδικές ονομασίες «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση» δρομολογήθηκαν μετά τις αποφάσεις δυο εισαγγελέων για άρση του καθεστώτος προστασίας τους.

Πηγή: skai.gr

