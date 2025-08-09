Λογαριασμός
Βίντεο: Η στιγμή της ρίψης της ελληνικής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα 

Δύο μεταγωγικά C -130H και C - 27J της Πολεμικής Αεροπορίας έριξαν 8,5 τόνους τρόφιμα στη ρημαγμένη Λωρίδας της Γάζας, η οποία βρίσκεται στα όρια του λιμού

ρίψη της ελληνικής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα η ρίψη ανθρωπιστικής βοήθειας – 8,5 τόνους τρόφιμα – στη ρημαγμένη Λωρίδας της Γάζας, η οποία βρίσκεται στα όρια γενικευμένου λιμού. 

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, κατόπιν συνεργασίας και συντονισμού των Υπουργείων Εξωτερικών και Εθνικής 'Αμυνας με τις αρμόδιες ιορδανικές αρχές, εκτέλεσαν τη ρίψη σε ειδικές ζώνες. 

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή δύο μεταγωγικών αεροσκαφών (C -130H και C - 27J) της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) με το αντίστοιχο προσωπικό, καθώς και προσωπικού της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ). 

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την άμεση διακοπή των εχθροπραξιών, την απελευθέρωση των ομήρων και την ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Είναι χρέος όλων μας να σταματήσει αμέσως ο ανθρώπινος πόνος» ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. 

