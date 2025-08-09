Λογαριασμός
Πεντέλη: Έκοβε ξύλα με ηλεκτρικό τροχό δίπλα σε δάσος εν μέσω «συναγερμού 5» για φωτιές

Σύλληψη για εκτέλεση θερμών εργασιών στην Πεντέλη Αττικής σε ημέρα με δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς στην κατηγορία πέντε (5) «Κατάσταση Συναγερμού»

Πεντέλη: Είχε ηλεκτρικό τροχό δίπλα σε δάσος με «συναγερμό 5» για φωτιές

Σύλληψη για επικίνδυνες θερμές εργασίες σημειώθηκε στην Πεντέλη εν μέσω «Κατάστασης Συναγερμού» για πυρκαγιά.

Συγκεκριμένα, αλλοδαπός άνδρας φέρεται να εκτελούσε θερμές εργασίες, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό τροχό κοπής ξύλου και ηλεκτρικό τροχό κοπής μετάλλου, σε σημείο πλησίον δασικής έκτασης, κατά παράβαση της νομοθεσίας.

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.).

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ημέρα με δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας πέντε (5) – «Κατάσταση Συναγερμού», το υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας, οπότε ισχύουν αυστηρές απαγορεύσεις για εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν ανάφλεξη.

Πηγή: skai.gr

