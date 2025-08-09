Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε σήμερα, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Παύλου Κορίνθου, η κηδεία του μητροπολίτη Κορίνθου, κυρού Διονυσίου, που ύστερα από πολύμηνη ασθένεια εκοιμήθη το βράδυ της Πέμπτης, 7 Αυγούστου, σε ηλικία 73 ετών.

Της εξοδίου ακολουθίας προεξήρχε ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος, με τη συμμετοχή πλειάδας ιεραρχών.

Παρέστησαν οι τοπικές πολιτικές, αυτοδιοικητικές και στρατιωτικές Αρχές, καθώς και πλήθος πιστών για να αποχαιρετίσουν τον μακαριστό μητροπολίτη τους.

Μετά το πέρας της εξοδίου ακολουθίας, ακολούθησε νεκρική πομπή υπό τον παιανισμό της Φιλαρμονικής του Δήμου Κορινθίων και με τη συμμετοχή στρατιωτικού αγήματος από τη Σχολή Μηχανικού Λουτρακίου προς το Κοιμητήριο της Ζωοδόχου Πηγής Κορίνθου, όπου έγινε η ταφή του.

Ο μακαριστός Μητροπολίτης έφυγε από τη ζωή μετά από άνιση μάχη με την επάρατη νόσο. Είχε μεταβεί στην Αμερική, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και θεραπεία και επέστρεψε στην Ελλάδα.

Χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Κορίνθου, στις 15 Οκτωβρίου του 2006.

Στην Κόρινθο, οργάνωσε πολλές δράσεις και είχε μεγάλη κοινωνική προσφορά, ενώ η Μητρόπολη ανέπτυξε ουκ ολίγες δομές.

