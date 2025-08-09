Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι αρχικές πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 6 τραυματίες με τους 2 να είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν δύο μίνι βαν, που μετέφεραν Πολωνούς και Σλοβάκους τουρίστες, συγκρούστηκαν μεταξύ τους μετωπικά, στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στο ύψος της Αγίας Πελαγίας.

Από το τροχαίο υπήρξαν και εγκλωβισμοί επιβατών, αφού από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης φράκαραν οι πόρτες στο ένα μίνι βαν και χρειάστηκε η επέμβαση των ανδρών της πυροσβεστικής.

Από το τροχαίο έχουν δημιουργηθεί τεράστιες ουρές οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

