Βίντεο: Αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα - Πλάνα από Λυκαβηττό, Φάληρο

Εντυπωσιάζει το βίντεο του Orange Press Agency για τις αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης που σημειώθηκαν την Τετάρτη στην ατμόσφαιρα, με πλάνα από Λυκαβηττό και Φάληρο.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΜΥ οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στην Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά την Τετάρτη έπνεαν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.