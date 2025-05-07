Λογαριασμός
Αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα - Πλάνα από Λυκαβηττό και Φάληρο - Δείτε βίντεο

Όπως ανακοίνωσε η ΕΜΥ οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως σε Πελοπόννησο, ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Κρήτη

Βίντεο: Αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα - Πλάνα από Λυκαβηττό, Φάληρο

Εντυπωσιάζει το βίντεο του Orange Press Agency για τις αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης που σημειώθηκαν την Τετάρτη στην ατμόσφαιρα, με πλάνα από Λυκαβηττό και Φάληρο.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΜΥ οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στην Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. 

Οι άνεμοι στα δυτικά την Τετάρτη έπνεαν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. 

TAGS: Φάληρο Λυκαβηττός αφρικανική σκόνη
