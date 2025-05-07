Πάρνηθα: Απόφαση-σταθμός για τους λύκους

Μια απόφαση – σταθμό με σαφείς προεκτάσεις στη διαχείριση της άγριας πανίδας έλαβε πρόσφατα η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, διατάζοντας την απομάκρυνση αγέλης λύκων από τον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας, σύμφωνα με δημοσίευμα του ihunt.gr. Η απόφαση του αρμόδιου Εισαγγελέα Προστασίας Ζώων, ελήφθη στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας ασφάλειας, αλλά και της ανάγκης διατήρησης του πληθυσμού του κόκκινου ελαφιού – ενός από τα σημαντικότερα και πιο εμβληματικά είδη της ελληνικής πανίδας.

Η απόφαση ενεργοποίησε άμεσα τον κρατικό μηχανισμό, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τις δασικές υπηρεσίες να τίθενται σε εγρήγορση για την υλοποίηση ενός ιδιαιτέρως δύσκολου επιχειρησιακού σχεδίου. Ο τελικός στόχος είναι η μεταφορά των λύκων σε απομακρυσμένες ορεινές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, με την ελπίδα ότι εκεί θα μπορέσουν να ενταχθούν σε πιο κατάλληλα οικοσυστήματα.

Η παρέμβαση αυτή αποτελεί την πρώτη ουσιαστική κίνηση οργανωμένης διαχείρισης του πληθυσμού των λύκων στην Ελλάδα. Ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζονται εδώ και χρόνια στρατηγικές συνύπαρξης με τα μεγάλα σαρκοφάγα, η χώρα μας κάνει τώρα τα πρώτα της βήματα προς την καθιέρωση μιας συνεκτικής και επιστημονικά τεκμηριωμένης πολιτικής για τα άγρια θηλαστικά.

Ωστόσο, το εγχείρημα συναντά ήδη σοβαρές ενστάσεις. Επιστήμονες και περιβαλλοντικοί οργανισμοί εκφράζουν αμφιβολίες για το αν είναι εφικτή η παγίδευση και ασφαλής μεταφορά ελεύθερων λύκων, ενώ εντείνεται η ανησυχία ότι η μετακίνηση σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπου ο λύκος έχει ήδη έντονη παρουσία, ενδέχεται να δημιουργήσει νέα προβλήματα αντί να επιλύσει τα υφιστάμενα.

Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών έχουν ήδη έρθει αντιμέτωποι με αυξανόμενες επιθέσεις σε ζώα παραγωγής και κυνηγετικά σκυλιά, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου λύκοι έχουν εμφανιστεί κοντά σε κατοικημένες ζώνες, προκαλώντας φόβο και ανησυχία.

