Το πλουσιότερο 10% του παγκόσμιου πληθυσμού ευθύνεται για τα δύο τρίτα της παρατηρούμενης υπερθέρμανσης του πλανήτη από το 1990 και μετά και τις συνεπαγόμενες αυξήσεις σε ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως καύσωνες και ξηρασίες, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο «Nature Climate Change».

Χρησιμοποιώντας ένα νέο μοντέλο που συνδύασε οικονομικά δεδομένα και κλιματικές προσομοιώσεις, οι ερευνητές μπόρεσαν να ανιχνεύσουν τις εκπομπές ρύπων από διαφορετικές παγκόσμιες εισοδηματικές ομάδες και να αξιολογήσουν τη συμβολή τους σε συγκεκριμένα ακραία κλιματικά φαινόμενα. Διαπίστωσαν ότι οι εκπομπές ρύπων από το πλουσιότερο 10% των ατόμων μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, οδήγησαν η καθεμία σε αύξηση δύο έως τρεις φορές των ακραίων θερμοκρασιών σε ευάλωτες περιοχές. Οι επιπτώσεις είναι ιδιαίτερα σοβαρές σε ευάλωτες τροπικές περιοχές, όπως ο Αμαζόνιος, η νοτιοανατολική Ασία και η νότια Αφρική, περιοχές που ιστορικά έχουν συμβάλει λιγότερο στις παγκόσμιες εκπομπές ρύπων.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι το κορυφαίο 1% των πλουσιότερων ατόμων παγκοσμίως συνέβαλε 26 φορές περισσότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο στις αυξήσεις των μηνιαίων ακραίων θερμοκρασιών και 17 φορές περισσότερο στις ξηρασίες του Αμαζονίου.

Η μελέτη τονίζει, επίσης, τη σημασία των εκπομπών ρύπων που σχετίζονται με τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις και όχι μόνο με την προσωπική κατανάλωση. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η στόχευση των χρηματοοικονομικών ροών και των χαρτοφυλακίων των ατόμων με υψηλό εισόδημα θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά κλιματικά οφέλη. Όπως υπογραμμίζουν, η ανακατανομή της ευθύνης για την κλιματική δράση σύμφωνα με τις πραγματικές συνεισφορές στις εκπομπές ρύπων είναι απαραίτητη, όχι μόνο για την επιβράδυνση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, αλλά και για την επίτευξη ενός πιο δίκαιου και ανθεκτικού κόσμου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

