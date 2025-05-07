Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης για το πρόβλημα της λειψυδρίας

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Παναγιώτης Χριστόφας, μιλά στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, για το πρόβλημα της λειψυδρίας, που τον ανάγκασε να κηρύξει το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για ένα μήνα κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, λόγω της δραματικής μείωσης των αποθεμάτων νερού.

Η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα που κατέθεσαν οι Δήμοι Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στόχος είναι η επιτάχυνση διαδικασιών για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω λειψυδρίας, παρακάμπτοντας γραφειοκρατικά εμπόδια για αναγκαία έργα και παρεμβάσεις.

Η λειψυδρία προκαλεί ανησυχία για τον τουρισμό, την αγροτική παραγωγή και την καθημερινότητα των κατοίκων, ενώ η απουσία αποζημιώσεων για τους ελαιοπαραγωγούς λόγω ξηρασίας προσθέτει περαιτέρω πίεση στην τοπική κοινωνία.

Είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με χαμηλό ύψος βροχοπτώσεων και εν όψει θέρους με την αύξηση του πληθυσμού, λόγω των επισκεπτών στο νησί, τα αποθέματα δε θα αρκούν.

Τα αποθέματα από τις 22 ίντσες που ήταν πέρυσι, φέτος έπεσαν στις 16.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι πέρυσι έφτασαν από την Τουρκία. 50.000 περισσότεροι επισκέπτες. Λόγω της ανησυχητικής καταστάσεως στις 23 Απριλίου εστάλη ενημερωτικό έγγραφο προς την κυβέρνηση και τα αντανακλαστικά της ήταν άμεσα. Στις 28 του μηνός ελήφθη η απόφαση για την κήρυξη καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης στο νησί.)

