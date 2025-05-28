Από τα μέσα Ιουνίου ξεκινάει η αξιολόγηση νοσοκομείων από ασθενείς με τον υφυπουργό Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους να δηλώνει στην ΕΡΤ ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα δημοσιεύονται στον διοικητή του νοσοκομείου και το υπουργείο Υγείας.

Παράλληλα, επισήμανε ότι «μέχρι το τέλος του έτους το ηλεκτρονικό βραχιολάκι θα είναι σε 100 νοσοκομεία», εξηγώντας ότι αυτή την στιγμή, ούτως ή άλλως, τα επείγοντα περιστατικά δεν περιμένουν καθόλου.

MyHealth: Το προφίλ του ασθενούς με το πάτημα ενός κουμπιού

Ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε στη νέα εποχή που εγκαινιάζεται με την καθιέρωση του ψηφιακού φακέλου υγείας καθώς η νέα πλατφόρμα επιτρέπει στον πολίτη να έχει άμεση πρόσβαση στο ιατρικό του ιστορικό μέσω της εφαρμογής MyHealth ή από τον υπολογιστή του, με τη χρήση των κωδικών Taxisnet.

«Πλέον, όλες οι εξετάσεις μας, είτε γίνονται σε δημόσιο νοσοκομείο, είτε σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο, περνιούνται αυτόματα στον ψηφιακό φάκελο», τόνισε ο υφυπουργός Υγείας, προσθέτοντας ότι «με το πάτημα ενός κουμπιού, έχεις όλο το προφίλ του ασθενούς, με ασφάλεια, ευκολία και οργάνωση».

Η ψηφιοποίηση αυτή, όπως είπε, δεν αφορά μόνο τις μελλοντικές εξετάσεις, αλλά και το παρελθόν. «Οι παλιότερες εξετάσεις, που έχουν ήδη αποθηκευτεί ηλεκτρονικά στα νοσοκομεία, θα αρχίσουν σταδιακά να ενσωματώνονται μέσω των ψηφιακών “γεφυρών”», εξήγησε ο υφυπουργός.

Για τους γιατρούς, όπως είπε, το εργαλείο αυτό είναι εξίσου σημαντικό, καθώς «μπορούν να βλέπουν άμεσα το ιστορικό του ασθενούς, τα φάρμακα που λαμβάνει, να συνεργάζονται καλύτερα με συναδέλφους και να λαμβάνουν αποφάσεις πιο γρήγορα και πιο σωστά». Παράλληλα, ανέφερε ότι προβλέπεται η εξέλιξη του MyHealth σε «ψηφιακό βοηθό» που θα υπενθυμίζει τη λήψη φαρμάκων και θα παρέχει συμβουλές υγείας.

Από τα μέσα Ιουνίου ξεκινάει η αξιολόγηση νοσοκομείων - Πώς θα γίνεται

Ο κ. Θεμιστοκλέους ανακοίνωσε πως από τα μέσα Ιουνίου ξεκινά πιλοτικά η αξιολόγηση των νοσοκομείων από τους ίδιους τους ασθενείς. «Πρόκειται για μια μεγάλη αλλαγή νοοτροπίας. Οι ασθενείς που νοσηλεύονται θα λαμβάνουν ερωτηματολόγιο για να αξιολογούν την εμπειρία τους. Αν κάτι δεν πήγε καλά, να μας το πουν, ώστε να το αλλάξουμε», δήλωσε.

Με αυτόν τον τρόπο, όπως επεσήμανε, το υπουργείο Υγείας επιχειρεί να προχωρήσει στην ολιστική αναβάθμιση των υπηρεσιών, τόσο από πλευράς τεχνολογίας όσο και ως προς την ποιότητα εξυπηρέτησης και φροντίδας των πολιτών.

Αναφερόμενος στην αξιολόγηση των υπηρεσιών στα νοσοκομεία δήλωσε ότι με την έξοδο του πολίτη από το νοσοκομείο, θα λαμβάνει στο κινητό του μήνυμα με έναν σύνδεσμο. Μέσω αυτού, είτε και με τους κωδικούς taxisnet, θα μπορεί να μπει σε μια πλατφόρμα και να απαντήσει σε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο. Θα ερωτάται, για παράδειγμα, αν είναι ευχαριστημένος από την ποιότητα του φαγητού ή θα καλείται να βαθμολογήσει από το 1 έως το 5, την καθαριότητα του νοσοκομείου.

«Οι απαντήσεις αυτές θα είναι άμεσα διαθέσιμες στον διοικητή του νοσοκομείου και στο Υπουργείο Υγείας» είπε ο κ. Θεμιστοκλέους τονίζοντας ότι η αξιολόγηση δεν αφορά την ιατρική κρίση, καθώς αυτή δεν μπορεί να κριθεί από τον ασθενή. «Συνολικά, καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια να μετρηθεί η ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνει ο πολίτης, με στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου των νοσοκομείων στη χώρα», όπως είπε ο υφυπουργός Υγείας.

«Γινόμαστε σιγά σιγά μια ευρωπαϊκή χώρα με στάνταρντ για το τι πρέπει να κάνουμε και το τι πρέπει να δίνουμε στους ασθενείς, έτσι ώστε τις δύσκολες αυτές στιγμές που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο να μπορούμε να τους δίνουμε τις καλύτερες υπηρεσίες με τη μεγαλύτερη ενσυναίσθηση» συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς για το εάν αξιολογογούνται σήμερα οι γιατροί απάντησε: «Έχουμε αξιολόγηση των γιατρών για περισσότερο από 20 χρόνια» προσθέτοντας όμως ότι χρειάζονται βελτιώσεις ως προς την προσθήκη του αριθμού χειρουργείων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.