Του Μάκη Συνοδινού
Την καταδίωξη αλλά και τη σύλληψη του δράκου του Περιστερίου φέρνει στο φως το skai.gr.
Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ο επιδειξίας που σκόρπισε επί μέρες τον φόβο και τον τρόμο στην περιοχή καθώς νυχτερινές ώρες ακολουθούσε και παρενοχλούσε νεαρές κοπέλες να καταδιώκεται από τους αστυνομικούς της ασφάλειας και λίγο αργότερα να του φοράνε χειροπέδες.
Όπως είχε αποκαλύψει το skai.gr η ΕΛΑΣ είχε θέσει σε εφαρμογή σχέδιο εντοπισμού και σύλληψης του «δράκου» ρίχνοντας ως δόλωμα γυναίκες αστυνομικούς της ασφάλειας.
Ο δράστης εχτές έκανε το μοιραίο λάθος να ακολουθήσει μία από αυτές και να πέσει τελικά στη φάκα της αστυνομίας.
Όταν η αστυνομικός - δόλωμα κατάλαβε πως την ακολουθεί ο επιδειξίας έδωσε το σύνθημα στους συναδέλφους της οι οποίοι κινούνταν γύρω της μυστικά και αφού τον κυνήγησαν του φόρεσαν χειροπέδες
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο «δράκος» ο οποίος ζούσε νόμιμα στην Ελλάδα κατηγορείται για 8 τουλάχιστον περιστατικά.
