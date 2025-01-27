Συνελήφθη, από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, την Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2025, σε νησιωτική περιοχή, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, πυροσβέστης για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής τετελεσμένη και σε απόπειρα κατ’ εξακολούθηση από πρόσωπο που διαπράττει κλοπές κατ’ επάγγελμα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διενεργηθείσας προανάκρισης της αρχικώς επιληφθείσας υπηρεσίας ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή του κατηγορούμενου στην τέλεση κλοπών-διαρρήξεων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ξενοδοχεία σε νησιωτική περιοχή.

Συνεχιζόμενης της προανάκρισης και έπειτα από αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή του κατηγορουμένου σε 5 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών από ξενοδοχεία και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και σε μία απόπειρα.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε δωμάτιο – κατάλυμα και οικία, καθώς και σε σωματική έρευνα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ρουχισμός, μεταλλικός κόφτης, ζευγάρι γάντια εργασίας, το συνολικό χρηματικό ποσό των 311,20 ευρώ και αφαιρεθείσες τηλεοράσεις.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή.

Πηγή: skai.gr

