Κακοποίηση 3χρονου στην Κρήτη: Παραιτήθηκαν οι δικηγόροι του ζευγαριού – Βίντεο στο κινητό του 44χρονου 

Με άγρια γιουχαΐσματα από το οργισμένο πλήθος βγήκαν από το δικαστικό μέγαρο Ηράκλειου Κρήτης η 26χρονη μητέρα του 3χρονου αγοριού που χαροπαλεύει από εχθές στη ΜΕΘ και ο 44χρονος σύντροφός της, που κατηγορούνται για την άγρια κακοποίηση του παιδιού.

Έξω από τα δικαστήρια είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου που στη θέα του ζευγαριού τους γιούχαραν και τους αποδοκίμασαν.

Σύμφωνα με το Cretalive, η κατάσταση του παιδιού φέρεται να είναι μη αναστρέψιμη.

Το ζευγάρι οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή απ’ όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, οι δικηγόροι τους δήλωσαν πως παραιτούνται από την υπεράσπισή τους.

Πλέον, αναμένεται να οριστεί στην 26χρονη και τον 44χρονο νέοι δικηγόροι.

Φριχτά βίντεο στο κινητό του 44χρονου

Εικόνες που σοκάρουν, με τα σημάδια της κακοποίησης αποτυπωμένα στο κορμάκι του τρίχρονου αγοριού, με καψίματα στα γεννητικά του όργανα, χτυπήματα στο κεφάλι, τη μέση, τα ποδαράκια και μώλωπες παντού, βρέθηκαν στο κινητό του 44χρονου, σύμφωνα με το Cretalive.

Είναι χαρακτηριστικό ότι όσοι αστυνομικοί είδαν τις φωτογραφίες και τα βίντεο με το παιδάκι, ξέσπασαν σε κλάματα, προτρέποντας μάλιστα συναδέλφους τους να μην τα δουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 3χρονο αγοράκι εξετάστηκε και από ιατροδικαστή ο οποίος αναμένεται να παραδώσει το πόρισμά του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα επίμαχα βίντεο, φαίνεται ο 44χρονος να τραβά κάμερα "για να μην βρει τον μπελά του από την αστυνομία", υπονοώντας ότι τον μικρό Άγγελο είχε κακοποιήσει η μητέρα του.

Ο 44χρονος φέρεται να υποστηρίζει πάντως ότι το παιδί έπεσε στο τραπεζάκι και χτύπησε το κεφάλι του, ενώ η 26χρονη φέρεται να ισχυρίζεται ότι είχε πάει να πάρει καφέ, κι επιστρέφοντας, είδε το παιδί αναίσθητο.

