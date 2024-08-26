Σέρρες: Φωτιά στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου

Φωτιά ξέσπασε απόψε στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου, του Δήμου Εμμανουήλ Παππά

Πρόκειται για ένα καινούργιο κτίριο, το οποίο εγκαινιάσθηκε μόλις πριν από 2 χρόνια περίπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από την πίσω πλευρά του σχολείου και γρήγορα επεκτάθηκε.

«Υπήρχε έντονη οσμή καπνού, που ερχόταν από την πλευρά του νέου δημοτικού σχολείου και αμέσως κινητοποιηθήκαμε και ειδοποιήσαμε τόσο την πυροσβεστική, όσο και την αστυνομία» δήλωσε στο Infonews24, ο Δημοτικός Σύμβουλος Εμμανουήλ Παππά Σωτήρης Κηπουρός.



Στο σημείο επιχειρούν τέσσερα οχήματα της πυροσβεστικής, ενώ σπεύδουν για βοήθεια δύο υδροφόρες του Δήμου Σερρών και μία υδροφόρα του Δήμου Βισαλτίας.

Πηγή: Infonews24.gr

