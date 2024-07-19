Ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα - ενόψει της προκαταρκτικής εξέτασης που βρίσκεται σε εξέλιξη - αφέθηκε ο 84χρονος που συνελήφθη σε περιοχή έξω από τη Βέροια, επειδή έδεσε στο αγροτικό του αυτοκίνητο ένα μεγαλόσωμο σκυλί και το έσερνε καθώς το όχημα βρισκόταν σε κίνηση.

Περαστικός κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο την συγκεκριμένη ενέργεια, αναρτώντας το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με βάση το υλικό αυτό ακολούθησε καταγγελία στην Αστυνομία, σε συνέχεια της οποίας ο ηλικιωμένος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Βέροιας.

Ο εισαγγελέας αποφάσισε να αρθεί η κράτησή του, ώστε να ολοκληρωθεί η έρευνα και να περιληφθεί στη δικογραφία το πόρισμα από την κτηνιατρική εξέταση, για να αποφασιστεί στη συνέχεια η ποινική του μεταχείριση.

Από το υλικό που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο δεν προκύπτει εάν το σκυλί ήταν εν ζωή ή νεκρό, κάτι που θα προκύψει από την κτηνιατρική εξέταση.

Ο 84χρονος, κατά πληροφορίες, ισχυρίζεται ότι το ζώο ήταν ιδιοκτησίας του κι ότι το βρήκε δηλητηριασμένο σε κτήμα που διατηρεί, οπότε αποφάσισε να το μεταφέρει με τον παραπάνω τρόπο σε σημείο όπου το εγκατέλειψε, υποδεικνύοντας στις Αρχές το μέρος.

Πηγή: skai.gr

