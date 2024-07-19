Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Σαράβαλα εγκαταλελειμμένα στον παραλιακό πεζόδρομο του Αλίμου

Εδώ και περίπου 2 μήνες παλιά, εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα και ένα πούλμαν έχουν τοποθετηθεί στον παραλιακό πεζόδρομο του Αλίμου, στο γκαζόν μπροστά από γνωστή καφετέρια, με αποτέλεσμα πολλοί πολίτες να κάνουν καταγγελία για το θέαμα στον ΣΚΑΪ.

Ο Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, εξήγησε ότι αυτά τα οχήματα έχουν τοποθετηθεί εκεί ως συμβολική «κατάληψη» του χώρου μπροστά από την επιχείρηση, η οποία επεκτείνεται συνεχώς παράνομα με τραπεζοκαθίσματα, καταπατώντας την δημόσια έκταση, ακόμα και με μπάζωμα του αιγιαλού»

«Στο παρελθόν είχαμε βάλει άλλες κατασκευές αλλά τα ξηλώνανε όλα. Τα αυτοκίνητα δεν μπορούν να τα μετακινήσουν» είπε ο δήμαρχος.

Όπως τόνισε, ακόμα και ένα πανό που είχε βάλει ο δήμος πάνω στο λεωφορείο, «το βγάλανε και αυτό»

«Εδώ διακυβεύεται η τύχη της παραλίας, ποιος θα κάνει κουμάντο στην παραλία, ο Δήμος ή η επιχείρηση. Μπαίνουμε σε μία φάση κινητοποιήσεων και ανωμαλίας. Όταν έρθει η κτηματική υπηρεσία και φύγουν οι αυθαιρεσίες της επιχείρησης, θα φύγουν και τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα» τόνισε ο κος Κονδύλης.

Πηγή: skai.gr

