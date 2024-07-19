Λογαριασμός
Φωτιά στα Αμπελάκια Ροδόπης - Μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής

Πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο στη μάχη της κατάσβεσης

φωτιά

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αμπελάκια Ροδόπης.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Πριν λίγο εστάλη μήνυμα από το 112 ζητώντας την απομάκρυνση των κατοίκων από τα Αμπελάκια προς Κρυονέρι. 

Πηγή: skai.gr

