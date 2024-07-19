Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αμπελάκια Ροδόπης.
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αμπελάκια Ροδόπης. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 12 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π . Συνδρομή από μηχάνημα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 19, 2024Πριν
Πριν λίγο εστάλη μήνυμα από το 112 ζητώντας την απομάκρυνση των κατοίκων από τα Αμπελάκια προς Κρυονέρι.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 19, 2024
📍#Ροδόπη
🆘 Εάν βρίσκεστε στην περιοχή #Αμπελάκια_Σαπών απομακρυνθείτε προς #Κρυονέρι
🔥 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
