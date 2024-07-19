Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αμπελάκια Ροδόπης.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αμπελάκια Ροδόπης. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 12 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π . Συνδρομή από μηχάνημα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 19, 2024Πριν

Πριν λίγο εστάλη μήνυμα από το 112 ζητώντας την απομάκρυνση των κατοίκων από τα Αμπελάκια προς Κρυονέρι.



