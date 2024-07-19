Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος και τα Φροντιστήρια Διακρότημα ανακοινώνουν στρατηγική συνεργασία

Με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος ανακοινώνει την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας με τα Φροντιστήρια Διακρότημα. Αυτή η συνεργασία σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον εκπαιδευτικό μας οργανισμό, προσφέροντας μοναδικά οφέλη για τους μαθητές, τις οικογένειές τους και τους συνεργάτες μας.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα πανεπιστήμια της Κύπρου, διακρίνεται για την υψηλή ποιότητα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και την εφαρμοσμένη επιστημονική γνώση. Με πέντε Σχολές και εννέα Τμήματα, προσφέρει δέκα προγράμματα προπτυχιακού επιπέδου και είκοσι δύο προγράμματα μεταπτυχιακού επιπέδου, ενώ όλα τα μεταπτυχιακά και τα ορισμένα προπτυχιακά προγράμματα προσφέρονται και εξ’ αποστάσεως.

Το δίκτυο των φροντιστηρίων Διακρότημα αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο φροντιστηρίων στην Ελλάδα, με 100 κέντρα φροντιστηριακής εκπαίδευσης.

Η συνεργασία αυτών των δύο ηγετικών εκπαιδευτικών οργανισμών έρχεται να προσφέρει στους μαθητές επιπλέον ευκαιρίες και επιλογές σπουδών και καριέρας, καθώς και πρόσβαση σε μοναδικά προνόμια.

Η συνεργασία αυτή ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2024 και αναμένεται να προσφέρει σημαντικά οφέλη στην εκπαιδευτική κοινότητα. Αναμένουμε με ανυπομονησία να δούμε τα θετικά αποτελέσματα που θα προκύψουν από αυτήν τη στρατηγική συνεργασία και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να πρωτοπορούμε στη προσπάθεια να προσφέρουμε περισσότερες και καλύτερες δυνατότητες εκπαίδευσης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.