Βέροια: 49χρονος αποπειράθηκε να ληστέψει μίνι μάρκετ

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί σε 49χρονο άνδρα, ο οποίος αποπειράθηκε, με την απειλή μαχαιριού, να ληστέψει κατάστημα μίνι μάρκετ στη Βέροια.

Ο δράστης μπήκε χθες στο κατάστημα και απειλώντας με το μαχαίρι έναν 68χρονο και μία 60χρονη, που ήταν υπεύθυνοι του μίνι μάρκετ, ζήτησε τα χρήματα από το ταμείο. Ωστόσο, παρά την προσπάθειά του δεν κατάφερε να αφαιρέσει οτιδήποτε και διέφυγε.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Βέροιας, εντοπίστηκε λίγο αργότερα και συνελήφθη. Η έρευνα συνεχίζεται για να εξακριβωθεί τυχόν συμμετοχή του και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις, ενώ με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.