Αγρίνιο: Σοβαρό επεισόδιο με μαχαιρώματα

Μαχαιρωμένοι μέσα στο αυτοκίνητό τους βρέθηκαν χθες αργά τη νύχτα δύο νεαροί, στην Σπολάιτα Αγρινίου, στην επ. οδό Αγρινίου – Εμπεσού, στο ύψος της Νεάπολης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το agriniopress, δυο νεαρά άτομα (18 και 20 ετών) φέρεται να τραυματίστηκαν έπειτα από επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο σε βάρος τους, από τρίτο άτομο.

Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τους μετέφερε στο νοσοκομείο.

Τα δύο άτομα φέρουν τραύματα σε χέρια, μηρούς, πόδια και άλλα σημεία του σώματος. Οι λόγοι του τραυματισμού των ατόμων παραμένουν άγνωστοι.

Νεότερη πληροφορία αναφέρει ότι ο ένας εκ των δύο νεαρών φέρει τραύμα στην κοιλιακή χώρα και κρίθηκε αναγκαίο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Η έρευνα των αστυνομικών σχετικά με τις συνθήκες και τα αίτια του επεισοδίου, βρίσκονται σε εξέλιξη.

