Χειμώνιασε για τα καλά – Έπεσε κάτω από το μηδέν η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα

Ρεκόρ χαμηλής θερμοκρασίας σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Οχυρό του Νευροκοπίου Δράμας, με -9 βαθμούς Κελσίου

Πολικές θερμοκρασίες τα ξημερώματα στη Βόρεια Ελλάδα

Χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου σε αρκετές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, με τον υδράργυρο να σημειώνει αισθητή πτώση και τους κατοίκους, κυρίως, σε Δράμα, Φλώρινα, Κοζάνη, Πτολεμαϊδα αλλά και στο Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης, να βάζουν «φωτιά» σε κάθε μορφής θέρμανση.

Ρεκόρ χαμηλής θερμοκρασίας σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Οχυρό του Νευροκοπίου Δράμας με -9 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τους μετεωρολογικούς σταθμούς του meteo.gr.

Στην Πτολεμαϊδα, το Νέο Καύκασο Φλώρινας και το Περιθώρι Νευροκοπίου ο υδράργυρος έπεσε στους -6 βαθμούς.

Στο Βαρικό της Φλώρινας, την πόλη των Γρεβενών, το Παρανέστι Δράμας και την Κίτρινη Λίμνη Κοζάνης η θερμοκρασία «βούτηξε» στους -5 βαθμούς.

Στον Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης καταγράφηκαν -4 βαθμοί Κελσίου, ενώ στην Αριδαία, τη Φλώρινα και το Μεσόβουνο Κοζάνης -3.

meteo

Είναι ενδεικτικό πως και στην πόλη της Θεσσαλονίκης οι κάτοικοι του δήμου Δέλτα ξύπνησαν με χαμηλές θερμοκρασίες καθώς σε Χαλάστρα και Σίνδο η ελάχιστη, νωρίς το πρωί, ήταν 3 βαθμοί Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

