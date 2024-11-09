Ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή η οποία μετατράπηκε σε χρηματική ποινή προς 10 ευρώ ημερησίως, επέβαλε χθες το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου σε 72χρονο που συνελήφθη το βράδυ της 27ης Οκτωβρίου να οδηγεί ένα μηχανάκι χωρίς δίπλωμα, στο αντίθετο ρεύμα στην Εθνική Οδό Βόλου – Λάρισας.

Σύμφωνα με τον γιο του, ο οποίος κατέθεσε ως μάρτυρας στο δικαστήριο, ο ηλικιωμένος δεν πρέπει να οδηγεί καθώς το 2022 του αφαιρέθηκε το δικαίωμα γιατί είχε διαγνωστεί με κατάθλιψη και άνοια, οπότε το αυτοκίνητο και το δίκυκλό του δε χρησιμοποιούνται από τον ίδιο, παρόλο που βρίσκονται σταθμευμένα έξω από το σπίτι.

Το πως αποφάσισε να φύγει από το σπίτι ήταν και για τον ίδιο ερώτημα, ενώ ο 72χρονος είχε προκαλέσει «πανικό» στην Εθνική.

Σύμφωνα με το gegonotanews.gr, ο συνήγορος του κατηγορουμένου, ζήτησε από το δικαστήριο να κρίνει τον 72χρονο ανίκανο για καταλογισμό, λόγω των νοητικών και ψυχιατρικών προβλημάτων, αίτημα που δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο.

