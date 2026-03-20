Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση της 24χρονης γυναίκας που βρέθηκε άγρια ξυλοκοπημένη στο κέντρο της Βέροιας.

Πιο συγκεριμένα, το πρωί της Παρασκευής 20 Μαρτίου, αστυνομικοί της Ασφάλειας προσήγαγαν ένα ύποπτο άτομο στην Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας.

Σύμφωνα με το veriotis.gr, o 20χρονος που προσήχθη ήταν ο τελευταίος που μίλησε στο κινητό με την άτυχη κοπέλα και όλες οι ενδείξεις ήταν εναντίον του. Μετά από πολύωρη ανάκριση, τελικά παραδέχθηκε την πράξη του.

Το ρεπορτάζ αναφέρει πως ο δράστης γνωριζόταν με την 24χρονη και είχαν μιλήσει νωρίτερα προκειμένου να βρεθούν. Πιθανότατα έπειτα από έντονη λογομαχία, ο 20χρονος δράστης επιτέθηκε στην κοπέλα και της κατάφερε σοβαρότατα χτυπήματα στο κεφάλι και το πρόσωπο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο ξυλοδαρμός έγινε στο σημείο όπου βρέθηκε η κοπέλα και δεν την μετέφερε εκεί από άλλο σημείο, ενώ την πράξη του την έκανε μόνος.

Οι περιγραφές του δράστη ήταν ανατριχιαστικές, με τους έμπειρους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. να του παίρνουν απολογία και να ετοιμάζονται να διαβιβάσουν τον φάκελο της προανάκρισης στην Εισαγγελία Βέροιας.



Πηγή: skai.gr

