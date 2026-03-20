Μαζική συγκέντρωση πραγματοποιούν αυτή την ώρα συνταξιούχοι στο κέντρο της Αθήνας.

Οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις ξεκαθάρισαν πως τα «ημίμετρα» δεν επαρκούν πλέον μπροστά στο κύμα της ακρίβειας. Στο επίκεντρο των αιτημάτων τους βρίσκεται η επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, καθώς και ουσιαστικές αυξήσεις στο σύνολο των αποδοχών τους που να καλύπτουν τις απώλειες από τον τιμάριθμο.

Παράλληλα, οι συνταξιούχοι διεκδικούν, κατάργηση των εισφορών αλληλεγγύης και υγείας, καταβολή των αναδρομικών σε όλους τους δικαιούχους χωρίς εξαιρέσεις, ενίσχυση του ΕΣΥ με μαζικές προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών, ίδρυση δημόσιων οίκων ευγηρίας και προγράμματα κοινωνικού τουρισμού για όλους.

Δείτε το βίντεο του Orangepress:

Κουτσούμπας: «Αντί να χρυσοπληρώνουμε φρεγάτες, να δοθούν αυξήσεις»

Στη συγκέντρωση δίνει το «παρών» ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος εξέφρασε την πλήρη στήριξη του κόμματος στα «δίκαια αιτήματα» των συνταξιούχων. Στη δήλωσή του, ο κ. Κουτσούμπας συνέδεσε την οικονομική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά με τις διεθνείς εξελίξεις, κάνοντας λόγο για έναν «ενεργειακό πόλεμο» που τροφοδοτεί τον πληθωρισμό.

«Το ΚΚΕ θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του και στους δρόμους και μέσα στη Βουλή για να ικανοποιηθούν αυτά τα αιτήματα», τόνισε ο κ. Κουτσούμπας, ασκώντας δριμεία κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη: «Τα ημίμετρα που υλοποιεί η κυβέρνηση είναι παντελώς ανεπαρκή. Προτείνουμε να υλοποιηθούν οι προτάσεις του ΚΚΕ που δίνουν πραγματική διέξοδο, αντί να χρυσοπληρώνουμε τις φρεγάτες, τις αποστολές εκτός συνόρων και την πολεμική εμπλοκή της πατρίδας μας σε αυτόν τον βάρβαρο πόλεμο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.