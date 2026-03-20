Ο «Φάκελος 17Ν», η νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά, συνεχίζεται τη Δευτέρα 23 Μαρτίου στις 21:00, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και φωτίζει τα άγνωστα παρασκήνια της θανάσιμης τρομοκρατικής οργάνωσης που στοίχειωσε την Ελλάδα για δεκαετίες.

Στο 5ο επεισόδιο, με τίτλο «Το μοιραίο λάθος», παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό το θρίλερ της εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης, μετά την έκρηξη της βόμβας στα χέρια του Σάββα Ξηρού στον Πειραιά, το βράδυ της 29ης Ιουνίου του 2002. Για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση, βλέπουμε τα βίντεο που τράβηξε η αστυνομία μέσα από τις δύο γιάφκες της 17Ν και πως ξεκίνησε ένας μαραθώνιος στα εγκληματολογικά εργαστήρια, που οδήγησε στη δημοσιοποίηση της πρώτης φωτογραφίας που έβαλε ένα πρόσωπο στο φάντασμα της εγχώριας τρομοκρατίας.

Στην κάμερα του ντοκιμαντέρ μιλούν αξιωματικοί της αστυνομίας και αποκαλύπτουν τον τρόπο που ξεκλείδωσαν τα ευρήματα, που ανακάλυψαν το βράδυ της έκρηξης και πως τους οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια στη σύλληψη των μελών της 17Ν. Μιλούν επίσης οι αξιωματικοί που όργωσαν την Ελλάδα σε ένα απίστευτο ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του Δημήτρη Κουφοντίνα. Ο βασικός δολοφόνος της 17Ν δίνει τη δική του εκδοχή των γεγονότων για την έκρηξη στον Πειραιά και πως αποφάσισε την παράδοσή του στις αρχές.

Μαρτυρίες πρωταγωνιστών της εποχής, συνεντεύξεις και αρχειακό υλικό φωτίζουν το παρασκήνιο πίσω από τις έρευνες που έφεραν τις Αρχές ένα βήμα πριν από την εξάρθρωση της «17 Νοέμβρη».

Σενάριο: Αλέξης Παπαχελάς

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπερτάκης

Αρχισυντάκτης: Σάκης Ιωαννίδης

Δημοσιογραφική ομάδα: Δώρα Αντωνίου, Κώστας Κουκουμάκας

Εκτέλεση Παραγωγής: Monstera

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.