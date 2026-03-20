Μεγάλη επιχείρηση της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος σε αποθήκη γνωστής γκαλερί του Κολωνακίου στο Ελληνικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορμή για την έρευνα αποτέλεσε ένα βίντεο που αναρτησε στα social media ο ιδιοκτήτης της γκαλερί, στο οποίο φαινόταν ένα Ευαγγέλιο του 1700μΧ.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, κατά την έρευνα στην αποθήκη εντοπίστηκαν χρήματα και εκατοντάδες πίνακες, οι οποίοι ελέγχονται για την αυθεντικότητά τους.

Πηγή: skai.gr

