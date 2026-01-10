Λογαριασμός
Βέροια: Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ηλικιωμένη κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς σε μονοκατοικία

Η φωτιά η οποία εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στον δήμο Βέροιας έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο - Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Πυροσβεστική

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ηλικιωμένη κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς σε μονοκατοικία, η οποία έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, στον δήμο Βέροιας Ημαθίας. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

