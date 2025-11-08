Veni Vidi Vaccinavi: Η ιδιαίτερη τούρτα γενεθλίων του Άδωνι Γεωργιάδη

Με μια ξεχωριστή τούρτα, που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους, γιόρτασε τα 53α γενέθλιά του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.
Η σύζυγός του, Ευγενία Μανωλίδου, του έφτιαξε μια τούρτα, στην οποία ο κ. Γεωργιάδης απεικονίζεται ως Ρωμαίος μαχητής με μια ασπίδα που έχει πάνω της τη ράβδο του Ασκληπιού, ενώ στο χέρι του κρατάει και ένα εμβόλιο.
Στην τούρτα αναγράφεται το λατινικό μήνυμα: «Adonis Minister Salvtis – Veni Vidi Vaccinavi».
Η φράση είναι παραλλαγή της γνωστής ρήσης του Ιούλιου Καίσαρα «Veni, Vidi, Vici» («Ήλθα, είδα, νίκησα»), προσαρμοσμένη με χιουμοριστικό τρόπο στον ρόλο του υπουργού Υγείας και στην περίοδο των εμβολιασμών: «Ήρθα, είδα, εμβολίασα».
Ο Άδωνις Γεωργιάδης, δημοσιεύοντας τη φωτογραφία της τούρτας στο Facebook, έγραψε: «Την ωραιότερη τούρτα για τα γενέθλιά μου, μου την έφτιαξε το κοριτσάκι μου».
