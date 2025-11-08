Λογαριασμός
Veni Vidi Vaccinavi: Η ιδιαίτερη τούρτα γενεθλίων του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο υπουργός Υγείας εμφανίζεται πως Ρωμαίος μαχητής με ένα εμβόλιο στο χέρι και ασπίδα με τη ράβδο του Ασκληπιού - «Η ωραιότερη τούρτα», γράφει 

Τούρτα Γεωργιάδη

Με μια ξεχωριστή τούρτα, που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους, γιόρτασε τα 53α γενέθλιά του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης

Η σύζυγός του, Ευγενία Μανωλίδου, του έφτιαξε μια τούρτα, στην οποία ο κ. Γεωργιάδης απεικονίζεται ως Ρωμαίος μαχητής με μια ασπίδα που έχει πάνω της τη ράβδο του Ασκληπιού, ενώ στο χέρι του κρατάει και ένα εμβόλιο. 

Στην τούρτα αναγράφεται το λατινικό μήνυμα: «Adonis Minister Salvtis – Veni Vidi Vaccinavi».

Η φράση είναι παραλλαγή της γνωστής ρήσης του Ιούλιου Καίσαρα «Veni, Vidi, Vici» («Ήλθα, είδα, νίκησα»), προσαρμοσμένη με χιουμοριστικό τρόπο στον ρόλο του υπουργού Υγείας και στην περίοδο των εμβολιασμών: «Ήρθα, είδα, εμβολίασα».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, δημοσιεύοντας τη φωτογραφία της τούρτας στο Facebook, έγραψε: «Την ωραιότερη τούρτα για τα γενέθλιά μου, μου την έφτιαξε το κοριτσάκι μου».

