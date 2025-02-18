Σήμερα στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Αχιλλίου, θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Βασίλη Καλογήρου, όπως δήλωσε με ανάρτησή της χθες η μητέρα του Σοφία Καλογήρου. «Αύριο καρδούλα μου στον Άγιο Αχίλλιο» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά στην ανάρτησή της γράφει:

«Επληθύνθη επ' εμέ αδικία ΥΠΕΡΗΦΑΝΩΝ,

εγώ δε εν όλη καρδία μου

εξερευνήσω τας εντολάς Σου.

(Ψ.118,στ.69)

Αύριο καρδούλα μου στον Άγιο Αχίλλιο»

Νωρίτερα, για εγκληματική ενέργεια σε βάρος του γιου της, Βασίλη Καλογήρου, έκανε λόγο σε ανάρτησή της η μητέρα του, Σοφία Καλογήρου, προϊσταμένη της εισαγγελίας εφετών Λάρισας, η οποία κλήθηκε χθες να τον αναγνωρίσει από τα ρούχα του και τα γυαλιά του.

Η κ. Καλογήρου έγραψε: «Στην υγειά σας! Είμαι ο Βασίλης που ψάχνατε. Εγώ με τη Χάρη του Θεού βρήκα τον Παράδεισο και βλέπω τον Χριστό που τόσο αγαπώ. Εσείς που με πετάξατε στα βουνά με τα άγρια ζώα καθώς και το κακόψυχο αφεντικό σας, άραγε τί τέλος θα έχετε;».

Πηγή: skai.gr

