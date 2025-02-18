Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα Τέμπη έχει ξεκινήσει από τις 18:30 από το Σύνταγμα και κατέληξε έξω από τα γραφεία της Hellenic Train με αποτέλεσμα να κλείσει η λεωφόρος Συγγρού.

Θα ακολουθήσει Πανεργατική Απεργία στις 28 Φλεβάρη.

Από το δελτίο Τύπου της σύσκεψης σωματείων/συλλογικοτήτων:

«Τα μεγαλειώδη παλλαϊκά συλλαλητήρια που έγιναν σε ολόκληρη την Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού ανέδειξαν μία τεράστια λαϊκή οργή κατά της κυβέρνησης της Ν.Δ και της υποταγμένης στην πολιτική της δικαιοσύνης για την προσπάθεια συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών. Όλα πλέον δείχνουν τόσο την ανυπαρξία μέτρων ασφάλειας, όσο και το γεγονός ότι ο φρικτός θάνατος δεκάδων παιδιών δεν προήλθε από τη σύγκρουση των τρένων αλλά από το θανάσιμο φορτίο που μετέφερε παράνομα η εμπορική αμαξοστοιχία».

