Με ένα συγκινητικό κείμενο το οποίο φέρει τον τίτλο Αποχαιρετισμός στη Μάνα - Όταν νικάς το "θεριό"! αποχαιρετά ο Γιώργος Κουρδής τη μητέρα του η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών:

Πάλευες χρόνια με το "θεριό" που λέγεται άνοια και δεν το έβαλες ποτέ κάτω, άλλωστε έπαιρνες τόση αγάπη και φροντίδα.

Η ασθένεια βαριά και αδυσώπητη προσπαθούσε να σε καταβάλλει.

Εσύ όμως αντιστεκόσουν γιατί είχες το φως μέσα σου, είχες τα παιδιά δίπλα σου, τον σύντροφο της ζωής σου.

Αυτό ήταν το καλύτερο φάρμακο.

Λένε πως δεν υπάρχει γυρισμός σε αυτήν την ασθένεια, ότι όταν ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση το μυαλό και το σώμα παραδίδεται.

Εσύ μητέρα μας, τους διέψευσες όλους.

Η επιστήμη δεν μπορούσε να δώσει για αυτό μια εξήγηση, εμείς όμως ξέραμε ότι όσο έπαιρνες αγάπη, τόσο έδιωχνες το "θεριό" από μέσα σου.

Το "θεριό" που λέγεται άνοια δεν σε νίκησε λοιπόν, ΝΙΚΗΣΕ ΤΟ ΦΩΣ!

Και αυτό θα μας καθοδηγεί για όλη μας τη ζωή.

Μπορεί να μη μας μιλούσες πολύ τον τελευταίο καιρό, όμως στα μάτια σου καθρεφτίζονταν τα λόγια της ψυχής σου.

Φώτιζε το πρόσωπο σου όταν μας έβλεπες όλους μαζί δίπλα σου.

Το "θεριό" ηττήθηκε γιατί ήθελες να ζήσεις δίπλα στα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Τα παιδιά σου, τον σύζυγο σου, το εγγόνι σου.

Το καλύτερο φάρμακο απέναντι στο θεριό της άνοιας που κατατρώει τις ζωές χιλιάδων συνανθρώπων μας, είναι η αγάπη.

Η κυρία Ευαγγελία Κουρδή, η κυρία "Λίτσα" όπως θα την θυμούνται πολλά από τα παιδιά του τότε παλιού δημοτικού σχολείου στην Οβρυά Πατρών δεν είναι κοντά μας,

Έφυγε στα 81 της χρόνια, έχοντας παλέψει για πάνω από 14 χρόνια με αυτή την ασθένεια.

Η διάγνωση ήταν άνοια στη νόσο Πάρκινσον.

Και ναι, δεν ήταν πιο δυνατή η ασθένεια.

Γι' αυτό και δεν πρέπει να εγκαταλείπουμε ποτέ τη μάχη, να μην εγκαταλείπουμε ποτέ τους ανθρώπους μας που είναι στο φάσμα αυτής της ασθένειας, αλλά και άλλων, να μην το βάζουμε κάτω, γιατί και αυτή η νόσος μπορεί να νικηθεί!

Ζητήστε βοήθεια όσοι περνάτε αυτή τη δοκιμασία, μιλήστε, μα πάνω απ όλα δείξτε φροντίδα και αγάπη, αυτό θα είναι το καλύτερο φάρμακο για τον άνθρωπο σας!

Θα σε θυμόμαστε με το χαμόγελο σου...

Αφιερωμένο στη μητέρα μας

Ευαγγελία Κουρδή.

Παναγιώτης, Γιώργος, Δημήτρης, Κωνσταντίνος

Πηγή: skai.gr

