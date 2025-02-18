Σεισμός 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 19.00 το απόγευμα στην Κυλλήνη.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση από το γεωδυναμικό ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση καταγράφηκε 7 χλμ. βορειοδυτικά της Κυλλήνης και το εστιακό της βάθος εντοπίζεται στα 18.7 χλμ. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν υπάρξει αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές.

«Πριν λίγο είχαμε πέντε Ρίχτερ κοντά στην Κυλλήνη τα οποία έγιναν αισθητά και στην Πάτρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Άκης Τσελέντης.

Πηγή: skai.gr

