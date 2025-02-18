Η ανάρτηση της μητέρας του Βασίλη Καλογήρου - Μιλάει για εγκληματική ενέργεια

Για εγκληματική ενέργεια σε βάρος του γιου της, Βασίλη Καλογήρου, κάνει λόγο σε νυχτερινή ανάρτησή της η μητέρα του, Σοφία Καλογήρου, προϊσταμένη της εισαγγελίας εφετών Λάρισας, η οποία κλήθηκε χθες να τον αναγνωρίσει από τα ρούχα του και τα γυαλιά του.

Η κ. Καλογήρου έγραψε: «Στην υγειά σας! Είμαι ο Βασίλης που ψάχνατε. Εγώ με τη Χάρη του Θεού βρήκα τον Παράδεισο και βλέπω τον Χριστό που τόσο αγαπώ. Εσείς που με πετάξατε στα βουνά με τα άγρια ζώα καθώς και το κακόψυχο αφεντικό σας, άραγε τί τέλος θα έχετε;».

