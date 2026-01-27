Σήμερα, Τρίτη 27 Ιανουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Ανακομιδή Τιμίων Λειψάνων Ιωάννου Χρυσοστόμου.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
Χρυσόστομος, Χρυσοστόμης, Χρυσοστόμη, Χρυσοστομία, Χρυσοστομίτσα *
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:33 - Δύση ήλιου: 17:42 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 9 λεπτά
Σελήνη 8.7 ημερών
