Σήμερα, Τρίτη 27 Ιανουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Ανακομιδή Τιμίων Λειψάνων Ιωάννου Χρυσοστόμου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Χρυσόστομος, Χρυσοστόμης, Χρυσοστόμη, Χρυσοστομία, Χρυσοστομίτσα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:33 - Δύση ήλιου: 17:42 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 9 λεπτά

Σελήνη 8.7 ημερών

