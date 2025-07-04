Η Επιτροπή Σχολών Οδηγών και η Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής προσφοράς και ευαισθητοποίησης, διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία αύριο, Σάββατο 5 Ιουλίου 2025, από τις 09:00 έως τις 13:30, στον χώρο του ΚΥΒΕ Περιστερίου (Εθνάρχου Μακαρίου 1).

Με σύνθημα «Δώσε Αίμα - Δώσε Ζωή», καλούνται επαγγελματίες και πολίτες, να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία, συμβάλλοντας έμπρακτα στη στήριξη όσων έχουν ανάγκη από αίμα.

Σημειώνεται ότι στον χώρο της αιμοδοσίας διατίθεται δωρεάν χώρος στάθμευσης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αιμοδοτών.

Πηγή: skai.gr

