Νέα δωρεά οργάνων πραγματοποιήθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων

Μία ακόμη δωρεά οργάνων μέσα σε διάστημα λίγων ημερών πραγματοποιήθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων. Πρόκειται για μία ακόμη σημαντική πράξη, αυτής της προσφοράς ζωής, όπως είπε ο διοικητής του Νοσοκομείου Γιώργος Μπέας. “Μία άτυχη συμπολίτης μας, η οποία ήταν σε μη αναστρέψιμη κατάσταση, νοσηλευόμενη, τελικά οι συγγενείς της αποφάσισαν να προβούν στη μεγαλειώδη πράξη, με μεγαλείο ψυχής και να δωρίσουν ζωή σε άλλους ανθρώπους”, είπε ο διοικητής.

Αμέσως μετά την απόφαση των συγγενών ενημερώθηκε το Κέντρο Μεταμοσχεύσεων και στήθηκε η επιχείρηση παραλαβής των οργάνων της 45χρονης. “Μετά τα μεσάνυχτα χθες 27 του μήνα, κλιμάκια του Ωνάσειου και του Λαϊκού Νοσοκομείο από την Αθήνα, μετέβησαν στα Χανιά, στο Γενικό Νοσοκομείο και παρέλαβαν τα όργανα, την Καρδιά το Ωνάσσειο και το Λαϊκό Νοσοκομείο τους Νεφρούς και Ήπαρ” ανέφερε ο κ. Μπέας.

Πρόκειται για ένα δώρο ζωής της άτυχης 45χρονης που έρχεται σε συνέχεια δωρεάς που έγινε πριν λίγες ημέρες ενός επίσης ασθενούς 55 ετών, ο οποίος ήταν επίσης σε μη αναστρέψιμη κατάσταση η υγεία του. “Και σε εκείνη την περίπτωση οι συγγενείς προχώρησαν στη μεγαλειώδη πράξη, αυτή της δωρεάς οργάνων και συγκεκριμένα το ήπαρ, το οποίο παρέλαβε ειδικό κλιμάκιο για το Παλέρμο της Ιταλίας”, είπε ο Γιώργος Μπέας ο οποίος ευχαρίστησε τους συγγενείς για την απόφαση τους, αλλά και τους γιατρούς, της ΜΕΘ για την τιτάνια μάχη, όπως είπε, που δώσανε για να τους κρατήσουν στη ζωή, τους χειρουργούς όπως και τους χειρουργούς των άλλων νοσοκομείων Ελλάδας, Εξωτερικού “και φυσικά τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων για την επιτυχή επιχείρηση μεταφοράς και το συντονισμό της”.

Το μήνυμα προς όλους τους πολίτες που θέλει να στείλει ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων Άγιος Γεώργιος, είναι να αποκτήσουν τη συνείδηση σχετικά με τη Δωρεά Οργάνων “που πρόκειται για πράξη ζωής, για μεγαλείο ψυχής, για το υπέρτατο δώρο ζωής στο συνάνθρωπο”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.